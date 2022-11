177 Gunston Students Claim High Honors & Honors for first Quarter of 22-23 Academic Year

The Gunston School recognized 177 students for earning High Honors and Honors for the first quarter of the 2022-2023 academic year. To earn a place on the High Honors list, a student must have an academic average of 93 percent or above and effort grades of satisfactory, “S” or above. To earn Honors, a student must achieve an 88-92.99 average and effort grades of “S” or above.

High Honors Grade 12: Nicholas (Nick) Abell, Zachary (Zack) Adams, Madilyn (Maddie) Algier, Olivia Amygdalos, Kelby Booth, McKinsey Brown, Julia Buchanan, Nicasio (Nick) Ceruolo, Sadie Cloud, Thomas de los Reyes, Celine Denat, Charles Evans, Irina Ganarin, Catherine Hansen, Sarah (Eli) Ireland, Thomas (Cy) Johnston, Paget Kellogg, Katherine (Kate) Kroncke, Paige Kroncke, Garrett Lang, Jennie LaTorre, YaXin (Angelina) Lin, Julia McClary, Calla McCluskey, Ava Melvin, Zacharia (Zach) Mozher, Elizabeth (Lane) Parkhurst, Grace Anne Phillips, Nathan Porter, Damian René, Isabelle Wagner Requena, MacKenzie Smith, William Stuart, Finnegan (Finn) Theeke, Brielle Tyler, and Yining Wei.

Honors Grade 12: Katelyn (Kate) Campbell, Olivia Faff, Alanna Grace, Natalie Henry, Ian Kissel, Christopher (Bates) Nittle, Miranda Pope, Julia Reed, Mekonnen Sahle-Selassie, Liam Thomas, Aidan Trautman, Oliver White, and Jiacheng (Jason) Ye.

High Honors Grade 11: Quinn Baughman, Michael Billings, Zoe Buzzelli, Benjamin (Ben) Cook, Turner Day, Liam Dickey, Aiden Dunlap, Allie Fitzgerald, Edward (Eddie) Gillespie, Trevor Green, Colin Hallmark, Jessica Hammond, Caeden Harrison, Abigail (Abbie) Houseknecht, Samantha Jayne, Samantha (Sam) Keith, Maren Kneeland, Lucas LaFleur, Arnold (Ben) Lutz, Madison (Madi) Lutz, Caitlin Myers, Joshua Nuessle, Tilghman Overton, Matthew Periconi, Taylor Rainer, Joanna Riley, Luke Roser, Ava Runz, Jan Serraviñals, Jonah Smith, Anna Szwaja, Isabella Taylor, and Evelyn Volkmer.

Honors Grade 11: Shawn Barry, Sedona Bell, Harrison Dunstan, Eleanor (Ellie) Hassett, Sophia Kent, Rowan Larkin, Rowan Lutz, Jaden Mahaffey, Lucia Melchiorre, Josie Merton, Kate Porter, Mariner Schut, Annabelle Sinatra, Amber Tormey, Arielle Tyler, and Jackson Wood.

High Honors Grade 10: Lauren (Alix) Allison, Jack Beasley, Lily Brantner, Alex Elfenbein, Jackson Frederick, Adit Gupta, Brayden Hamm, Grace Hanlon, Trevor Janssen, Phoebe Kelly, Phil Kokoschka, Celine Kumin, V McCluskey, Isla McCollum, Justin McCubbin, Sam Mielke, Elijah Moore, Louise Mulock, Benta Owino, Elizabeth Pupke, Alivia Runz, Katherine Sadler, Grace Shepherd, Mia Walker, and Aidan Watson.

Honors Grade 10: Lea Berling, Alayna Brown, Allison Davis, Alexa Duncan, Lennox Franks, Elena Fraser, Jeffrey (Tanner) Hatch, R.P. Johnson, Nina Johnston, Brendan (Wylie) Keegan, Logan Kille, Allison (Alli) Lutz, Victoria MacGlashan, Robert (Ethan) McWilliams, Caroline Mirando, Kazys Morris, Victoria (Tori) Nessly, Ellery Philippon, Margaret Randolph, Evelyn Russ, Emma Sharp, Jackson Showalter, Zachary Steinberg, and Evan Zottarelli.

High Honors Grade 9: Kate Andrews, Ava Augustus, Soren (Arlo) Badger, Annabelle Baker, Gabriella Bonfoey, Eleonor Hubbert, Sydney Kim, Eamon Schopfer, Lia Schut, Emily Steele, Alayna Thompson, and Lucas Watkins.

Honors Grade 9: Lillian (Lily) Babylon, Aurora Baughman, Genevieve Baughman, Susannah Clark, Emery Day, Riley Faff, Gianni Figliozzi, Aiden Filer, Layla Kent, Lily May, Olivia Murray, Nevin Porter, Megan Riley, Arya Shajwani, Caroline Thomas, Luca Tyler, Lilah Wharton, and Sydney Wilson.